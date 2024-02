Terremoto oggi a Parma, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Calestano



Trema ancora la terra in provincia di Parma dopo lo sciame sismico degli ultimi giorni: registrata nuova scossa di terremoto oggi, martedì 20 febbraio, di magnitudo 3.8 con epicentro a Calestano, intorno alle 14.46, come riportato dall’INGV. Il sisma è stato avvertito in diverse città, tra cui Parma, Fidenza e Reggio Emilia.

