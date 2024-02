Terremoto tra Modena e Parma, sciame sismico in corso. Ingv: “71 scosse in 36 ore, magnitudo fino a 3.3”



Uno sciame sismico è in corso da ieri tra Parma e Modena, dopo il terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a Langhirano. Carlo Meletti (Ingv): “Fino a mezzogiorno abbiamo localizzato 71 scosse, l’ultima delle quali è stata alle 11:52. Continuiamo a monitorare la situazione ma in questo momento non ci sono misure particolari che devono essere messe in campo”.

