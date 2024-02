Trattori arrivati a Sanremo, la protesta degli agricoltori durante il Festival: “Vogliamo l’Ariston”



I primi trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo, dove è in corso il Festival, dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla Lombardia. Per ora sono stati fermati presso il mercato dei fiori ma contano di arrivare con una rappresentanza all’Ariston per presentare in diretta sul palco le loro ragioni.

Continua a leggere



I primi trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo, dove è in corso il Festival, dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla Lombardia. Per ora sono stati fermati presso il mercato dei fiori ma contano di arrivare con una rappresentanza all’Ariston per presentare in diretta sul palco le loro ragioni.

Continua a leggere

Continua a leggere