Tredicenne violentata a Catania: restano in carcere 3 maggiorenni, uno ai domiciliari col braccialetto



Arriva la decisione del gip del Tribunale di Catania. Sono sei in totale le persone in carcere per la violenza sessuale del 30 gennaio scorso ai danni di una tredicenne abusata in un bagno del parco villa Bellini. Con lei c’era il fidanzato 17enne, bloccato dal gruppo.

