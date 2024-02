Treviso, auto finisce nel fossato pieno d’acqua: Chiara muore a 25 anni, gravissimo il compagno



L’incidente a Colfrancui di Oderzo, nel Trevigiano. Chiara Bortoletto stava guidando la Mazda del fidanzato, forse intenzionata a provarla: la macchina è finita in un fossato lungo una strada di campagna. Per la 25enne non c’è stato nulla da fare.

