Treviso, imita Fleximan e abbatte col trattore 5 cartelli con limite di 30 all’ora: caccia al vandalo



A Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, arriva “Cartelman”, come in molti ormai hanno ribattezzato il vandalo che si sta divertendo ad abbattere i cartelli con limite di velocità a 30 all’ora.

