Uccise i due badanti del padre per vendetta: la Cassazione conferma l’ergastolo per Giampiero Riccioli



È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Giampiero Riccioli, il 51enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Luigi Cerreto, 23 anni, e Alessandro Sabatino, 43. Entrambe le vittime lavoravano come badanti del padre a Siracusa e i due sarebbero stati uccisi per aver denunciato i maltrattamenti dell’uomo nei confronti del genitore. I corpi furono trovati interrati nella villa dell’imputato a distanza di anni dalla loro sparizione.

Continua a leggere



È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Giampiero Riccioli, il 51enne ritenuto responsabile dell’omicidio di Luigi Cerreto, 23 anni, e Alessandro Sabatino, 43. Entrambe le vittime lavoravano come badanti del padre a Siracusa e i due sarebbero stati uccisi per aver denunciato i maltrattamenti dell’uomo nei confronti del genitore. I corpi furono trovati interrati nella villa dell’imputato a distanza di anni dalla loro sparizione.

Continua a leggere

Continua a leggere