Ucciso a coltellate a Vercelli dopo una lite, fermata la compagna: colpito almeno 10 volte alla schiena



Un uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, è stato ucciso ieri a Vercelli in casa della compagna. La donna è in stato di fermo: lo avrebbe colpito almeno 10 volte alla schiena. Indagini in corso.

