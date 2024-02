Ucciso e mutilato perché aveva denunciato irregolarità sul lavoro, il pm: “Premeditazione e crudeltà”



Mahmoud Abdallah sarebbe stato ucciso per futili motivi “con crudeltà e premeditazione”. Secondo la Procura di Genova, i due colleghi della barberia di Genova in cui il 19enne aveva lavorato, lo avrebbero assassinato in seguito alla sua denuncia alla Guardia di Finanza. Il ragazzo stava per andare a lavorare da un barbiere concorrente.

