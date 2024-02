Una matrioska da 15 cm nel retto: uomo finisce in ospedale dopo averla usata per un gioco erotico



La vicenda arriva dal Noa di Massa Carrara. Il paziente sarebbe stato operato immediatamente per estrarre l’oggetto, ovvero la bambolina russa, che era finita in un punto in cui non era possibile espellerla per vie naturali.

