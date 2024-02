Va quattro volte al pronto soccorso in una settimana, poi muore a 38 anni: disposta l’autopsia



Matteo Bertoldo, 38enne della provincia di Vicenza, è morto venerdì scorso in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Nel giro di una settimana si era recato quattro volte al pronto soccorso per medicare una ciste all’inguine.

