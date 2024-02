Valanga travolge tre scialpinisti in Trentino: soccorsi ed estratti vivi, uno è in gravi condizioni



Sono stati soccorsi e portati in salvo tre scialpinisti francesi travolti da una valanga in Val Gelada, in Trentino. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di domenica 11 febbraio a una quota di 2.200 metri circa, fra Malga Mondifrà e la Bocchetta dei Tre Sassi, nella zona di Madonna di Campiglio. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni.

