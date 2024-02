Violentata per 4 anni dal padre: in carcere 50enne già condannato per abusi su altra minorenne



Un uomo è stato condannato a 9 anni di reclusione per abusi commessi sulla figlia minorenne, andati avanti per anni. Si trova in carcere a Forlì. In precedenza aveva commesso abusi anche su un’altra bambina.

Continua a leggere



Un uomo è stato condannato a 9 anni di reclusione per abusi commessi sulla figlia minorenne, andati avanti per anni. Si trova in carcere a Forlì. In precedenza aveva commesso abusi anche su un’altra bambina.

Continua a leggere

Continua a leggere