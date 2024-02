Vittima di stalking perché raccontava online il percorso da transgender: due persone arrestate a Torino



Due uomini sono stati arrestati a Torino in seguito a una denuncia per stalking e minacce nei confronti di una persona transgender che era stata presa di mira per i suoi racconti online sul suo percorso per il cambio di sesso.

