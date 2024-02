Volante della polizia assaltata da manifestanti per liberare un compagno: tensione a Torino



In azione una cinquantina di autonomi dei centri sociali e anarchici che hanno circondato un’auto della polizia per liberare un uomo che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio dopo un fermo in strada.

Continua a leggere



In azione una cinquantina di autonomi dei centri sociali e anarchici che hanno circondato un’auto della polizia per liberare un uomo che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio dopo un fermo in strada.

Continua a leggere

Continua a leggere