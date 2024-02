Youtuber accusato di abusi su minore si difende in un video, il legale della vittima: “Rivive un trauma”



Davide Favaloro, noto su youtube come Favarigna, è indagato per molestie e abusi su un bambino di 9 anni. Dopo l’arresto in carcere e poi ai domiciliari, ora è sottoposto all’obbligo di dimora. In un video pubblicato sul suo canale si dichiara innocente e smentisce le accuse. L’avvocato della vittima a Fanpage.it: “Il mio assistito è turbato, ha rivissuto un trauma”.

Continua a leggere



Davide Favaloro, noto su youtube come Favarigna, è indagato per molestie e abusi su un bambino di 9 anni. Dopo l’arresto in carcere e poi ai domiciliari, ora è sottoposto all’obbligo di dimora. In un video pubblicato sul suo canale si dichiara innocente e smentisce le accuse. L’avvocato della vittima a Fanpage.it: “Il mio assistito è turbato, ha rivissuto un trauma”.

Continua a leggere

Continua a leggere