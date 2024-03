A 103 in auto con la patente scaduta non si arrende: “Andrò in motorino, non rinuncio alle amiche”



Giuseppina Molari, l’anziana di 103 anni fermata dai carabinieri alla guida della sua automobile con la patente scaduta e senza assicurazione a Bondeno: “Prenderò il motorino perché voglio essere autonoma ma ora vado in bicicletta: non voglio rinunciare alle mie amicizie”.

