Alto Adige, 16enne muore travolto da una valanga durante un fuoripista



Un ragazzo di 16 anni è morto in Alto Adige travolto da una valanga. A dare l’allarme i genitori che non lo vedevano rientrare dopo un fuoripista a Plan in val Passiria.

