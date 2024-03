Anziano ruba tortellini e tonno al supermercato: “Non ho soldi”, clienti in fila pagano per lui



L’uomo si era messo in tasca in tutto una spesa di poco più di 5 euro visto che alcuni erano anche prodotti in offerta. La scena in un supermercato di Bari dove gli altri clienti alle casse hanno pagato anche per lui, evitandogli una denuncia e l’arresto.

