Appena arrivato in visita ufficiale a Venezia, Ministro del Tribunale cileno derubato in strada



Il ministro del Tribunale costituzionale del Cile era appena arrivato in città per i lavori della Commissione europea ma i borseggiatori lo hanno preso subito di mira prima che arrivasse in hotel. “Pessimo biglietto da visita per la città” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale Veneto che lo ha ricevuto.

Continua a leggere



Il ministro del Tribunale costituzionale del Cile era appena arrivato in città per i lavori della Commissione europea ma i borseggiatori lo hanno preso subito di mira prima che arrivasse in hotel. “Pessimo biglietto da visita per la città” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Regionale Veneto che lo ha ricevuto.

Continua a leggere

Continua a leggere