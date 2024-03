Auto schiacciata tra due tir in coda sulla statale, Antonio trovato morto nella vettura accartocciata



L’incidente stradale sulla strada statale 115 a Sciacca, in provincia di Agrigento. Inutili i soccorsi per la vittima, il 48enne Antonio Araca, residente in provincia di Messina. Ferito gravemente anche un camionista.

