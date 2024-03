Cadavere di uno stalliere carbonizzato in una scuderia: il rogo appiccato dopo aver liberato i cavalli



Il rogo nella scuderia sarebbe divampato per origini dolose: la stessa vittima avrebbe cosparso di benzina prima l’appartamento in cui viveva poi la sua auto e successivamente la stalla, non prima di aver messo in salvo i cavalli.

