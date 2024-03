Chi è il ragazzo africano di 23 anni picchiato da un carabiniere nel centro di Modena



Ventitré anni, arrivato in Italia su un barcone ancora minorenne, il giovane lavora come aiuto cuoco in un ristorante della provincia di Modena. Ieri è stato picchiato da un carabiniere perché aveva dimenticato a casa i documenti d’identità.

Continua a leggere



Ventitré anni, arrivato in Italia su un barcone ancora minorenne, il giovane lavora come aiuto cuoco in un ristorante della provincia di Modena. Ieri è stato picchiato da un carabiniere perché aveva dimenticato a casa i documenti d’identità.

Continua a leggere

Continua a leggere