Chiamato d’urgenza in ospedale per trapianto ma gli mancano 6 euro per il taxi: “Lasciato a piedi”



L’episodio denunciato da un 50enne torinese che era in lista di attesa da tempo per un organo compatibile per il trapianto a Torino. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale da un altro taxi, grazie all’aiuto dei medici, e sottoposto a trapianto.

