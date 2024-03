Chico Forti, Nordio trasmette atti per il rientro a Procura Trento: quando potrebbe tornare in Italia



Il Guardasigilli ha trasmesso al ‘Department of Justice’ di Washington le informazioni richieste in merito alle modalità di esecuzione della pena in Italia. Il ritorno di Chico Forti, dopo 24 anni negli USA, si avvicina.

