Chico Forti sogna l’Italia: “Dovrò stare in carcere, ma almeno avrò mia madre vicina e potrò riabbracciarla”



È felice e non vede l’ora di tornare in Italia Chico Forti, il 64enne trentino condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 con l’accusa di aver ucciso l’imprenditore Dale Pike. “In questi anni ci sono state tante false partenze, ma adesso è finita, è tutto reale”, ha detto Forti al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, che per un anno e mezzo lo ha incontrato spesso in carcere.

Continua a leggere



È felice e non vede l’ora di tornare in Italia Chico Forti, il 64enne trentino condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 con l’accusa di aver ucciso l’imprenditore Dale Pike. “In questi anni ci sono state tante false partenze, ma adesso è finita, è tutto reale”, ha detto Forti al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, che per un anno e mezzo lo ha incontrato spesso in carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere