Ciro Grillo, il papà della seconda vittima: “Dopo aver saputo delle foto hard non era più la stessa”



La giovane è l’amica della principale accusatrice dei quattro giovani. Sarebbe stata fotografata mentre dormiva mentre dormiva sul divano nella villa in Costa Smeralda di proprietà della famiglia di Beppe Grillo. Il padre ha testimoniato per la prima volta in aula a Tempio Pausania.

