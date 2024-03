Colf uccise il datore di lavoro che la molestava, confermata condanna a 8 anni: “Non fu legittima difesa”



Dopo aver respinto il ricorso della difesa e la richiesta di un rinvio a un nuovo appello per valutare la legittima difesa, la Cassazione ha confermato la condanna a 8 anni per la 52enne che il 24 novembre 2021 uccise a coltellate il pensionato Antonio Amicucci, 68 anni. Presso la casa dell’uomo la signora lavorava come colf, nel rione di Sant’Andrea a Novara.

