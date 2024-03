Come ha fatto Messina Denaro ha scoprire il tumore: “Colonscopia con nome falso”



La rivelazione al processo ad Alfonso Tumbarello, 70enne medico di Campobello di Mazara imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, per avere redatto numerosi certificati per “Bonafede Andrea”. Il nome usato da Messina Denaro per sottoporsi alle cure.

Continua a leggere



La rivelazione al processo ad Alfonso Tumbarello, 70enne medico di Campobello di Mazara imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, per avere redatto numerosi certificati per “Bonafede Andrea”. Il nome usato da Messina Denaro per sottoporsi alle cure.

Continua a leggere

Continua a leggere