Concorso Agenzia delle Dogane 2024, oggi ultimo giorno per inviare la domanda: bando online in scadenza



Oggi, martedì 12 marzo, è l’ultimo giorno per inviare la domanda online per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Dogane. L’Ente della PA ha pubblicato il bando per l’assunzione di 564 persone, a tempo pieno e indeterminato, da collocare nell’area funzionari nelle varie sedi regionali sparse sul territorio. Ecco tutti i dettagli.

