Concorso assistente amministrativo a tempo indeterminato 2024: bando online del ministero della giustizia



È online il bando del concorso pubblico per la copertura di 33 posti di assistente amministrativo a tempo pieno e indeterminato, riservato a persone disabili (di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999). Le risorse saranno destinata a sedi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in tutta Italia. Le domande dovranno essere inviate solo tramite PEC, compilando il modulo allegato al bando entro il 4 aprile 2024.

Continua a leggere



È online il bando del concorso pubblico per la copertura di 33 posti di assistente amministrativo a tempo pieno e indeterminato, riservato a persone disabili (di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999). Le risorse saranno destinata a sedi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in tutta Italia. Le domande dovranno essere inviate solo tramite PEC, compilando il modulo allegato al bando entro il 4 aprile 2024.

Continua a leggere

Continua a leggere