Concorso Guardia di Finanza 2024, bando online: chi può partecipare, i requisiti e come fare domanda



Online il bando per il concorso Guardia di Finanza 2024 per l’ammissione di 1330 allievi marescialli. I posti disponibili sono divisi in parte per il contingente ordinario e in parte minore per il contingente di mare. Per presentare la domanda si avrà tempo fino alle 12 del 6 aprile 2024.

