Contro il caro voli 25% di sconto ai siciliani verso tutti gli aeroporti d’Italia



Da oggi fino al 31 dicembre tutti i residenti siciliani che si metteranno in viaggio verso uno qualunque degli aeroporti d’Italia avranno diritto a uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento; alcune categorie deboli usufruiranno di un ulteriore 25 per cento.

