Cosa sappiamo sulle cause dell’incendio a Bologna in cui sono morti 3 bimbi e la madre



Sarebbe partito da una stufetta elettrica usata per riscaldarsi in camera da letto il cortocircuito che ha provocato l’incendio scoppiato nell’appartamento in via Bartocchi a Bologna, in cui sono morti Stefania Alexandra Nistor e i suoi tre figli, due gemellini di circa un anno e la sorellina di 6: ecco cosa sappiamo.

