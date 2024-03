“Dal Sud in Veneto per lavoro, a 55 anni vivo al limite della povertà. Non vedo i miei figli da un anno”



Deborah, 55 anni, ha raccontato la sua storia di precarietà lavorativa. “Ho lasciato Salerno per trasferirmi in Veneto e trovare lavoro dopo la separazione da mio marito ma per noi over 50 non c’è nulla. I miei figli? Vivono con il padre, altrimenti non avrei potuto sfamarli”

