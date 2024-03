Decine di casi di morbillo in Usa, Bassetti: “Persa copertura vaccinale guadagnata in 40 anni”



“Abbiamo perso sulla copertura vaccinale in soli 3-4 anni quello che avevamo guadagnato nei precedenti 40. Siamo in pratica tornati agli anni ’80” ha dichiarato l’infettivologo Matteo Bassetti, commentando quanto sta accadendo in Usa dove in due mesi si sono registrati ben 45 casi di morbillo in 17 stati diversi.

