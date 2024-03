Dodicenne morta nel sonno, la Procura di Pordenone apre inchiesta per omicidio colposo



La Procura di Pordenone ha aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte della 12enne americana trovata cadavere dal papà, militare alla base di Aviano, nel suo letto per scoprire le cause del decesso.

