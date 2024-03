Donna incinta morta per infarto nel parcheggio dell’ospedale: “L’ambulanza non arrivava e lei peggiorava”



Kulwinder Kaur, 40 anni e in attesa del suo terzo figlio, è morta nel parcheggio dell’ospedale Franchini di Montecchio. La donna aveva lamentato quattro giorni prima del decesso un forte dolore al petto. Il marito l’aveva accompagnata in ospedale in auto perché l’ambulanza non arrivava.

