“Dopo anni di stage non retribuiti e contratti precari, ho lasciato l’Italia. Ma spero ancora di tornare”



Laura ha 38 anni, è nata in Sicilia ed ora si trova in Australia, dopo aver lavorato in Oman e negli Emirati Arabi Uniti. Per tanti anni ha provato a trovare un impiego in Italia stabile e soddisfacente ma senza successo. “Ho fatto molti stage non retribuiti o retribuiti molto poco e con nessuna possibilità di inserimento successivo. Quando all’estero dico di essere italiana e di non trovare lavoro nel mondo della cultura e dell’arte la gente è sbalordita. Ma tornare resta il mio desiderio più grande, non mi arrendo”, racconta a Fanpage.it.

