Dramma ad Arezzo: ragazzo di 26 anni trovato morto nei giardini vicino alla stazione



Un giovane di 26 anni è stato trovato morto su una panchina dei Giardini Porcinai, poco distanti dalla stazione di Arezzo. Il cadavere del ragazzo è stato segnalato da alcuni passanti attorno alle 7 di venerdì 8 marzo. Sono in corso accertamenti per capire le cause del decesso.

