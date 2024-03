Due sorelle accusano il padre di violenza sessuale: “Molestate anche dai suoi amici”



Due sorelle hanno raccontato di essere state costrette ad avere rapporti sessuali con il padre e una di loro sarebbe stata anche molestata da una coppia di amici dell’uomo. I fatti sarebbero avvenuti in una cittadina in provincia di Ancona tra il 2016 al 2019, quando le ragazze avevano 12 e 16 anni. La Procura ha chiesto per i tre il rinvio a giudizio.

