Escherichia coli nel formaggio, bimbo in stato vegetativo, medico a processo: “Non ha voluto visitarlo”



Il piccolo, che all’epoca aveva solo 4 anni, fu vittima di Seu, una importante insufficienza renale acuta causata dal batterio escherichia coli presente in un pezzetto di formaggio prodotto con latte crudo in un caseificio del Trentino. Secondo i genitori del bimbo e la Procura, la dottoressa dirigente medico, col suo comportamento, avrebbe ritardato i soccorsi al bimbo, ora in stato vegetativo permanente.

