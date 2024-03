Fascicolo omissioni su Scagni, a giorni decisione su archiviazione. La madre: “Mia buona memoria li agita”



Il giudice si è riservato la decisione sull’eventuale archiviazione del fascicolo bis nei confronti di 112 e Salute Mentale per il caso di Alberto Scagni, condannato invece a 24 anni per l’omicidio della sorella Alice. La madre del 42enne a Fanpage.it: “Doloroso ricordare l’abbandono della società, la mia memoria limpida e coerente li preoccupa. Non sono tranquilli sul lavoro svolto”

