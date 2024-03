Febbre dengue, nuova circolare del ministero della Salute: “Più controlli a merci e aerei da zone a rischio”



Continuano a crescere i casi di febbre dengue nel mondo, soprattutto in Brasile, dove è scattata l’emergenza. In Italia con una nuova circolare si rafforzano le procedure di prevenzione e disinfestazioni di aerei e merci provenienti dalle aree a rischio. “Nessun allarme in Italia”, ha spiegato il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero Salute, Francesco Vaia.

Continua a leggere



Continuano a crescere i casi di febbre dengue nel mondo, soprattutto in Brasile, dove è scattata l’emergenza. In Italia con una nuova circolare si rafforzano le procedure di prevenzione e disinfestazioni di aerei e merci provenienti dalle aree a rischio. “Nessun allarme in Italia”, ha spiegato il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero Salute, Francesco Vaia.

Continua a leggere

Continua a leggere