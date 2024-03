Filippo Mosca, sentenza d’appello il 19 aprile. La mamma: “Speriamo giudici vogliano studiare il caso”



Attesa per il 19 aprile la sentenza d’appello su Filippo Mosca, il 29enne che da 9 mesi si trova detenuto nel carcere di Porta Alba in Romania. Il giovane, secondo quanto denunciato dai suoi legali e dalla madre, da mesi fa fronte a condizioni di detenzione disumane. La mamma a Fanpage.it: “Tempo di attesa inusuale per la sentenza, speriamo vogliano studiare bene le carte”

