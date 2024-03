Firenze, studentessa cade nell’Arno da ponte Santa Trinità: salvata dai passanti



Attimi di panico a Firenze, dove una studentessa americana di 18 anni è caduta da ponte Santa Trinità finendo nelle acque del fiume Arno. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 11 marzo. La giovane è stata soccorsa da alcuni passanti e dalla sua insegnante e non sarebbe in pericolo di vita. La caduta e il salvataggio sono stati ripresi in un video condiviso sui social.

