Geo Barents: “Motovedetta libica voleva bloccare soccorso di cento migranti con manovre spericolate”



Oltre cento persone migranti erano in pericolo a bordo di una barcone di legno, e l’operazione di salvataggio della nave Geo Barents era già iniziata, quando la cosiddetta Guardia costiera libica è intervenuta con “manovre spericolate” per bloccarla. A raccontarlo è l’equipaggio. Sono servite oltre due ore per sbloccare la situazione.

