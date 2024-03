Getta candeggina in faccia alla moglie che vuole separarsi: poi allontana i passanti intervenuti



I fatti in provincia di Modena, il 60enne marocchino è stato arrestato per lesioni aggravata. Lo spiacevole episodio nell’ambito di una separazione difficile della coppia, non accettata dall’uomo. La donna ha riportato abrasioni agli occhi.

