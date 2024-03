Giallo a Foggia, cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un casolare: indagini in corso



Macabra scoperta in un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia: è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Sarà eseguita l’autopsia.

