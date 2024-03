“Ho chiuso un’attività per costi insostenibili e non ho più trovato lavoro. A 60 anni devo andare all’estero”



Luciano ha 60 anni, tanta esperienza lavorativa ma da mesi non riesce a trovare un impiego. “Sono stato per 20 anni direttore di un grande supermercato, distrutto dall’alluvione dieci anni fa. Mi sono reinventato aprendo un ferramenta con un collega ma, per i costi insostenibili, abbiamo dovuto chiudere l’attività. Ora da 7 mesi sono disoccupato, mando curriculum ma nessuno mi risponde. Mi hanno chiamato dalla Germania e dovrò lasciare tutto”, racconta a Fanpage.it.

